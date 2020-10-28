Мультидисциплинарная команда учёных напечатала 3D-копию человеческого языка, дополненную синтетическими мягкими поверхностями с похожими на язык текстурами.
По мнению участников разработки, это может "привести к эффекту домино прорывов в различных областях исследований".
Ученые во главе с Университетом Лидса в сотрудничестве с Эдинбургским университетом тщательно воспроизвели поверхность человеческого языка, отвечающую за способность ощущать вкус, глотать и выполнять ряд других функций.
"Биомиметический язык точно имитирует топологию, эластичность и "смачиваемость" - то, как жидкость сохраняет контакт и распространяется по поверхности человеческого языка, -утверждают ученые. — Синтетическая силиконовая структура может сыграть решающую роль в скрининге новых оральных технологий, а также в совершенствовании технологий питания, фармацевтики и терапии сухости во рту (около 10% населения планеты страдает от сухости во рту)".
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