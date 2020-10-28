Первый в мире искусственный человеческий язык напечатан на 3D принтере

Мультидисциплинарная команда учёных напечатала 3D-копию человеческого языка, дополненную синтетическими мягкими поверхностями с похожими на язык текстурами.

По мнению участников разработки, это может "привести к эффекту домино прорывов в различных областях исследований".

Ученые во главе с Университетом Лидса в сотрудничестве с Эдинбургским университетом тщательно воспроизвели поверхность человеческого языка, отвечающую за способность ощущать вкус, глотать и выполнять ряд других функций.