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Первый в мире искусственный человеческий язык напечатан на 3D принтере

Мультидисциплинарная команда учёных напечатала 3D-копию человеческого языка, дополненную синтетическими мягкими поверхностями с похожими на язык текстурами.

Первый в мире искусственный человеческий язык напечатан на 3D принтере

По мнению участников разработки, это может "привести к эффекту домино прорывов в различных областях исследований".

Ученые во главе с Университетом Лидса в сотрудничестве с Эдинбургским университетом тщательно воспроизвели поверхность человеческого языка, отвечающую за способность ощущать вкус, глотать и выполнять ряд других функций.

"Биомиметический язык точно имитирует топологию, эластичность и "смачиваемость" - то, как жидкость сохраняет контакт и распространяется по поверхности человеческого языка, -утверждают ученые. — Синтетическая силиконовая структура может сыграть решающую роль в скрининге новых оральных технологий, а также в совершенствовании технологий питания, фармацевтики и терапии сухости во рту (около 10% населения планеты страдает от сухости во рту)".

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