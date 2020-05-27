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Источник Правда.Ру

В Китае создана система предсказания распространения коронавируса

Эврика » Изобретения

Группа китайских ученых разработала и запустила глобальную платформу прогнозирования пандемии COVID-19 на основе воздействия климата, экологических условий и мер государственного контроля.

Цель ее - научное предсказание пандемии, чтобы власти принимали эффективные меры по профилактике и контролю своевременно.

"Система была разработана Центром совместных инноваций Университета для Западной экологической безопасности. Она будет обновляться каждые 10 дней. Эта система позволяет ежедневно прогнозировать число подтвержденных случаев заболевания во всем мире и по-отдельности в 180 странах и регионах.

Согласно прогнозам этой системы, число новых ежедневных глобальных случаев заболевания будет продолжать расти в июне.

  • В США в июне будет наблюдаться новое ежедневное увеличение числа случаев примерно на 30 000 каждый день.
  • В странах Европы будет наблюдаться непрерывное падение числа новых ежедневных случаев.

 - говорится в распространенном разработчиками электронном письме.

На чем основываются прогнозы

"Цифры заражения, используемые для создания системы, взяты из данных Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, а метеорологические данные, такие как влажность и температура, поступают из НАСА и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды", - говорится в сообщении центра.

Температура окружающей среды и колебания концентрации диоксида азота в атмосфере являются двумя важными индикаторами для прогнозирования пандемии COVID-19. 

Около 60 % подтвержденных глобальных случаев COVID-19 произошли в местностях с температурой от 5 до 15 °С.

Пандемия распространяется на высокие широты весной и летом, и страны со средними широтами столкнутся с рисками второй волны эпидемии COVID-19 этой осенью, показало исследование.

Вариации концентрации диоксида азота, полученные со спутников, могут отражать эффективность мер предупреждения и контроля, осуществляемых правительствами: 

  • Когда концентрация диоксида азота падает, обычно ожидается значительное снижение трафика и увеличение социальной дистанции. Примерно через 14 дней пандемическая кривая будет заметно снижаться.

 

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