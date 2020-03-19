Российские ученые выделили полный геном коронавируса

Полный геном коронавируса COVID-2019 секвенирован российскими учеными.

Об этом сегодня, 19 марта, сообщило Министерство здравоохранения.

"Оперативный генетический анализ вируса, с пандемией которого мы столкнулись, очень важен для понимания эволюции коронавируса и динамики его распространения. С таким коронавирусом мы встретились впервые и от того, насколько быстро и полно мы сумеем определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его мутации", — поясняет Дмитрий Лиознов, и. о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.

Ученый подчеркнул, что информация, которая теперь, благодаря работе российских специалистов, появилась, поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса.

"Генетические данные, которые мы получили, депонированы в международную базу данных EpiCoV GISAID, используемую ВОЗ и всеми мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса SARS-CoV-2", — рассказал Лиознов.

Справка о ситуации с пандемией коронавируса в мире

По данным ВОЗ, по состоянию на 19 марта, в мире

заражены коронавирусом 222643 человека,

вылечено почти 86 тысяч пациентов,

умерли 9115 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.