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Ученые создали гибкие солнечные батареи

Эврика

Исследователи из Австралии смогли разработать сверх-эффективные гибкие солнечные батареи. Они смогут покрыть смартфоны и иные виды мобильных устройств и заряжать их от света — как на улице, так и в помещении.

Как передает издание The Guardian, ученые из Университета Квинсленда провели тест новой гибкой солнечной батареи с наночастицами — так называемыми "квантовыми точками". Они пропускают электроны и создают электрический ток под воздействием энергии солнца.

Как выяснилось, новое изобретение побило мировые рекорды по эффективности преобразования энергии. Ученые сумели на 25% улучшить показатели предыдущего поколения батарей на "квантовых точках", благодаря чему технология сможет применяться в коммерческих целях.

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