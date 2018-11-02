Учёные назвали напитки, которые "убивают" коронавирус

Сок черноплодной рябины способен на 97% подавить коронавирус в организме человека всего за пять минут. А гранатовый — на 80%.

Таков вывод немецких ученых из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма.

"Предотвращение первоначального инфицирования или снижение вирусной нагрузки [при употреблении этих напитков] при инфицировании может облегчить симптомы, предотвратить распространение в нижние дыхательные пути или передачу другому человеку", — говорится в результатах их исследования, опубликованных в журнале bioRxiv.

Все натуральные соки, а также зелёный чай способны ослабить заболевание коронавирусом.

По данным учёных, перечисленные напитки обладают кислой средой и растительными полифенолами, которые негативно влияют на вирус. Поэтому новая рекомендация:

полоскать этими соками горло несколько раз в день, чтобы уничтожить вирусы во рту.

К слову, ранее средством, которое может оказать положительный эффект при лечении коронавирусной инфекции, назван мелатонин — гормон, ускоряющий процесс засыпания и расслабления, а ещё помогающий борьбе с раком.

Вот что об этом писана ранее "Правда.Ру".

Гормон сна усиливает действие противораковых препаратов

Российские ученые выяснили, что если добавить гормон сна мелатонин в противораковые препараты, он усилит их действие.

Статью, посвящённую своему открытию, они опубликовали в научном издании International Journal of Molecular Sciences.

В своей статье исследователи из России указывают, что с помощью мелатонина им удалось снизить количество раковых клеток на целых 70%. Также они рассказали о том, как именно додумались до того, что в лечении онкологических заболеваний можно использовать гормон сна.

Мелатонин — сильный антиоксидант, пишут они. Гормон сна не только регулирует распорядок дна человеческого организма, но и борется с агрессивными молекулами внутри клеток.

Тщательные изучения мелатонина помогли российским учёным выяснить, что не только мозг человека производит и потребляет его, но и некоторые другие части тела. В своём исследовании гормона сна они пошли дальше и выяснили, что он, оказывается, замедляет старение клеток и обладает рядом некоторых противораковых свойств.

При лечении раковых больных активно используется ретиноевая кислота. Но есть у неё и побочные эффекты, и довольно серьёзные — отёки, лихорадка, одышка.

Уменьшив в препарате дозу ретиноевой кислоты и добавив вместо неё мелатонин, учёные выяснили, что побочные эффекты практически исчезли, а в борьбе с раком препарат остался столь же эффективен.

Любопытно, что тенденция эта сохранилась даже тогда, когда учёные сократили количество ретиноевой кислоты в лекарстве в тысячи раз.

Ранее "Правда.Ру" писала о любопытном открытии самарских учёных. Так, отечественные исследователи научились добывать воду буквально из воздуха.

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