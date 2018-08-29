Москомстройинвест подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда в отношении застройщика ЖК "Академ Палас", сообщает пресс-служба ведомства.
Комитет Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства подал апелляционную жалобу на неприменение судом в отношении застройщика ЖК "Академ Палас" правил параграфа 7 Закона о банкротстве.
Эти правила определяют особенности банкротства застройщиков, привлекающих деньги граждан в стройку. По словам главы ведомства Константина Тимофеева, именно они позволяют защитить права дольщиков при банкротстве застройщика.
"Применение правил параграфа 7 позволит рассматривать именно банкротство застройщика, а не просто юридического лица. Поэтому Москомстройинвест направил апелляционную жалобу для полной защиты дольщиков при банкротстве", — подчеркнул Константин Тимофеев.
Напомним, что инвестиционный контракт на возведение объекта был заключен в 2003 году. Девелоперу был выделен участок на территории МГТУ "Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики" (МИРЭА). В жилом комплексе из трех монолитных башен (две 25-этажные по бокам и одна 32-этажная в середине) предусмотрено возведение 538 квартир и 1 361 машино-места. Строительство ЖК "Академ Палас" заморожено с июля 2014 года.
Столичные власти приняли решение достроить объект на проспекте Вернадского, вл. 78 (ЮЗАО) силами города. По словам Константина Тимофеева, в настоящее время у города есть понимание о ходе реализации проекта, утверждена "дорожная карта". Однако решение суда Москвы по банкротству АО "ОСК" не позволяет достроить объект.
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