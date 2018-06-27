Половина новостроек Москвы находится на завершающей стадии

В мае 2018 года 53% квартир массового сегмента первичного рынка жилья столицы были представлены в домах, находящихся на завершающих стадиях строительных работ, сообщает компания "Метриум".﻿

Как отмечают эксперты, за прошедший год доля таких квартир в структуре предложения выросла на треть. Сейчас на столичном рынке жилья превалируют новостройки, в которых продолжается отделка, в то время как год назад в большинстве ЖК происходил монтаж этажей.

По данным "Метриум", на стадии монтажа этажей в настоящее время представлено 32% новостроек, на этапе котлована — 15%. В сумме 47% квартир в проектах Москвы продается на старте или в середине строительства жилых комплексов.

По мнению аналитиков, за прошедшие два года структура предложения первичного жилья в Москве коренным образом изменилась. Так, в мае 2017 года на завершающих стадиях экспонировалось 40% массовых квартир, а на начальных — 60%. В том же месяце 2016 года на финальные этапы строительства приходилось 31% предложения квартир, а на стартовые — 69%.

По словам генерального директора компании "Метриум Групп" Натальи Кругловой, сейчас в массовом сегменте столичных новостроек идет повышение общего уровня строительной готовности.

Это означает, во-первых, сокращение рисков. А во-вторых, происходит рост средней стоимости представленных в продаже объектов, даже несмотря на то, что превышение предложения над спросом сохраняется, подчеркнула Наталья Круглова.