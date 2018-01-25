Новых "акционерок" для строительства диаметров сквозь Москву создавать не будут – Хуснуллин

Принято решение о реализации проекта Московских центральных диаметров (МЦД) через существующие структуры ОАО "РЖД". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.

"Новые железнодорожные диаметры будут строиться структурами ОАО "РЖД". Так как это было при развитии Московского центрального кольца (МЦК), когда создавалась специальная управляющая компания — АО "МКЖД", сейчас не будет", — заявил М. Хуснуллин.

При этом глава столичного стройкомплекса подчеркнул, что Москва будет активно участвовать в этом проекте.

"Город будет участвовать и деньгами, и работой по проектированию и согласованию транзитных маршрутов, ведь организация такого движения потребует возведения новых объектов в городе. На сегодня объем строительства дополнительных эстакад, тоннелей и путепроводов еще окончательно не утвержден", — пояснил М. Хуснуллин.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что по предварительным оценкам, затраты на строительство первой очереди диаметральных направлений железных дорог, интегрированных в систему метрополитена составят около 40 млрд рублей.

"Предварительно, на первую очередь затраты составят около 40 млрд рублей. Расходы поделим пополам между правительством Москвы и РЖД", — заявил С. С. Собянин.

Всего планируется создать от 7 до 17 диаметров, интегрированных с метро и МЦК. Предполагается, что новая наземная ветка метро сможет перевозить около 300 млн пассажиров в год.