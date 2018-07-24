Дольщики Urban Group получат деньги вместо жилья

Власти Подмосковья намерены сократить число достраиваемых проектов банкротящейся Urban Group, пишет газета "Коммерсант".

Речь идет о корпусах, строительство которых не начато: таких объектов больше всего в наиболее проблемных жилых комплексах "Лайково" и "Лесобережный", отмечает издание.

По мнению аналитиков, размеры компенсаций едва ли покроют затраты дольщиков, но для них это решение может быть выгодным.

Власти могут отказаться достраивать часть объектов Urban Group, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, сейчас рассматривается возможность возврата средств дольщикам, вложившимся в проекты, строительство которых еще не началось.

По словам главы Минстроя области Руслана Тагиева, речь идет о соинвесторах жилых комплексов (ЖК) "Лайково" и "Лесобережный".

"Коммерсант" напоминает, что Urban Group, принадлежащая Александру Долгину, минувшей весной столкнулась с финансовыми сложностями: договоры долевого участия (ДДУ) в проектах застройщика прекратил регистрировать Росреестр.

В начале июля Арбитражный суд Московской области признал банкротами шесть юридических лиц Urban Group. Общую стоимость заключенных ДДУ в самой компании ранее оценивали в 80 млрд руб. Власти рассчитывали, что достройка всех объектов девелопера будет стоить 70,9 млрд руб.