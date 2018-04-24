Регионы скупают столичную недвижимость

За год доля региональных игроков в сегменте частных инвестиций на рынке недвижимости Москвы выросла в 2,5 раза, пишет газета "Коммерсант". Самые активные — бизнесмены из Тюмени и Санкт-Петербурга.

Эта тенденция будет укрепляться: новые санкции со стороны Запада вынуждают инвесторов средней руки оставлять свои средства внутри страны, в частности, вкладывая их в столичную недвижимость. Сейчас на клиентов из регионов приходится 26% сделок в Москве с недвижимостью стоимостью до $10 млн. Годом ранее этот показатель оценивался в 10%, отмечает Коммерсант".

Наиболее заметную активность проявляют инвесторы из Тюмени, Хабаровска, Ростова-на-Дону, Уфы и Санкт-Петербурга. Частных инвесторов больше всего привлекает покупка готового арендного бизнеса: на это направление приходится 60% запросов. 50% рассчитывают приобрести офисные помещения, 25% — торговые, еще 25% — рассматривают оба варианта.

Как пишет "Коммерсант", самым популярным запросом частных инвесторов стала покупка готового арендного бизнеса за 100-300 млн руб. площадью 100-400 кв.м в новом качественном бизнес-центре. Еще одним востребованным вариантом стали помещения стрит-ритейла на центральных торговых улицах Москвы. По мнению экспертов, срок окупаемости таких вложений составляет 8-12 лет.

Наиболее доходным вариантом для частных инвесторов эксперты называют проекты в сфере строительства жилой и коммерческой недвижимости, где можно заработать минимум 20% годовых. Но средний бюджет запрашиваемых инвестиций в московские проекты достаточно высок — около 1 млрд руб., отмечает "Коммерсант".