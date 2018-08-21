Копить на квартиру надо 5 лет

В среднем по России копить на квартиру в новостройке, откладывая всю свою зарплату, нужно 5 лет, говорится в исследовании портала "МИР КВАРТИР".

По мнению экспертов, семья из двух работающих человек сможет накопить на квартиру, если ежемесячно будет откладываться зарплата одного из них.

По данным портала, самое доступное жилье находится на севере страны. Это такие регионы как республика Коми, Мурманская область, Якутия, Тюменская область и Ямало-Ненецкий округ. Купить квартиру в новостройке там можно года за три-четыре, учитывая высокую северную надбавку к зарплате.

В средней полосе и в европейской части России наиболее доступны квартиры в Вологодской области. Здесь копить придется меньше пяти лет. Около шести лет надо будет откладывать зарплату одного из членов семьи в Челябинской, Оренбургской, Брянской и Рязанской областях.

Самое дорогое жилье оказалось в столицах и на российском Юге. Жители курортов с относительно небольшой зарплатой должны будут дорого платить за квартиры с высоким спросом у приезжих. Крымчанину придется копить лет 13-14. Жителям Краснодарского края и Калининградкой области чуть поменьше — лет 9-10. Последняя находится не на Юге, но относится к курортным регионам.

Москвичам придется затянуть пояса как минимум на 11 лет, питерцам — на десять. В столичных областях полегче: на 7,9 и 7,3 лет соответственно.