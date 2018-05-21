Половина элитной "вторички" расположено на западе Москвы

Более 40% вторичных квартир и апартаментов высоких сегментов сосредоточено в трех округах столицы — ЗАО, ЮЗАО и СЗАО. По данным компании Kalinka Group, цены в наиболее востребованных объектах на западе столицы варьируются от 230 тыс. рублей за кв. метр до 1,2 млн рублей за кв. метр.

Западный административный округ занимает второе место после ЦАО по числу предложений на вторичном элитном рынке, здесь сосредоточено до 32% такого предложения. Значительно меньше проектов высокого класса в Юго-Западном и Северо-Западном округах, число лотов на вторичном рынке составляет 10%, отмечают эксперты.

По словам председателя совета директоров Kalinka Group Екатерины Румянцевой, расположенные на западе Москвы жилые комплексы выбирают семьи, которым важна благоприятная экологическая обстановка в районе проживания, их рассматривают родители для детей-студентов, социально активные люди до 40 лет, которым важна близость центра Москвы и транспортная доступность.

По мнению аналитиков, потенциал запада с точки зрения спроса огромен: он считается престижной локацией, благоприятной по экологии, в этом направлении находятся транспортные магистрали, ведущие к элитным подмосковным поселкам. Средняя площадь продаваемых квартир на вторичном рынке по итогам 2017 года составила около 138,3 кв. метров, средний бюджет сделки — порядка 54,75 млн рублей.