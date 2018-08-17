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Источник Правда.Ру

Новая дорога введена в Нагатинском затоне﻿

Экономика » Недвижимость

Дорога, которую инвестор построил для жителей квартала на ул. Речников, вл. 7 (ЮАО), введена в эксплуатацию, сообщает Москомстройинвест.

Новой улице присвоено название — Корабельная. В выборе названия принимали участие жители путем голосования в социальной сети Фейсбук. Затем это название было утверждено депутатами муниципального собрания района.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, инвестор жилого квартала "Ривер Парк" построил за свой счет 800 метров внутриквартальной дороги для обеспечения жителей транспортной доступностью.

Новая улица представляет собой двухполосную дорогу шириной 9 метров с трехметровыми тротуарами. Сообщается, что строительство дороги будет продолжено в ходе развития территории района Нагатинский затон.

Напомним, что возведение жилого квартала ведется в пять очередей. В период с 2016 по 2017 гг. были введены в эксплуатацию 6 жилых домов и паркинги. В конце июля 2018 года введены в эксплуатацию еще три дома. В августе завершено строительство детского сада и последнего жилого корпуса.

Кроме того за счет средств инвестора благоустроена и открыта для общего посещения жителями часть набережной, расположенной вдоль жилого квартала.

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Темы улица дорога недвижимость строительство Нагатинский затон
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