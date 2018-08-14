Московские власти устроили проверки застройщикам

За семь месяцев текущего года Москомстройинвест вынес 413 постановлений о наложении административных наказаний в отношении 99 организаций-застройщиков и их должностных лиц.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, всего с начала года вынесено штрафов на общую сумму 27 380 000 рублей.

По словам главы комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Константина Тимофеева, согласно выписке Федерального казначейства по состоянию на 1 августа за административные правонарушения с учетом штрафов за несвоевременную уплату в бюджет города перечислено 35 433 087 рублей.

Как узнала «Правда.Ру», с начала года Москомстройинвестом проведены 122 проверки застройщиков, из которых 44 плановые, 76 внеплановые, две с участием прокуратуры и правоохранительных органов.

«Непосредственно в июле мы провели 21 проверку: 13 плановых, семь внеплановых и одну совместно с прокуратурой и правоохранительными органами», - подчеркнул Константин Тимофеев.