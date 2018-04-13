За год объем предложения элитных новостроек Москвы вырос на 23%, сообщает компания Point Estate. Сегодня на продажу предлагается 3890 квартир и апартаментов в 67 жилых комплексах.
По данным экспертов, за 1 квартал 2018 г. объем предложения элитных новостроек вырос на 16% и составил около 3 890 лотов, или 463,4 тыс. кв.м в 67 жилых комплексах. По сравнению с 1 кварталом 2017 г. объем предложения увеличился на 23%. Существенные темпы роста обусловлены выходом на рынок как новых комплексов, так и новых очередей в уже реализующихся проектах.
За 1 квартал 2018 г. продажи открылись в двух комплексах: ЖК "Вишневый сад" и "Резиденции на Садовой-Сухаревской", пополнивших рынок 217 лотами. Также в продажу поступило новое предложение в ЖК Садовые кварталы" (5 квартал) и NEVA TOWERS (открылись продажи в башне №1 и вышли новые лоты в башне №2), отмечает Point Estate.
По словам генерального директора компании Point Estate Тимура Сайфутдинова, серьезный годовой рост нового предложения отчасти объясняется грядущими изменениями в законе о ДДУ, которые вступят в силу 1 июля этого года. Застройщики стараются вывести на рынок максимальное количество новых проектов до этого срока.
По данным Point Estate, наибольшая доля предложения московского рынка элитной недвижимости в 1 квартале 2018 г. была сосредоточена в Пресненском районе — 44%, из них 39% — квартиры и апартаменты ММДЦ "Москва-Сити". За пределами ЦАО основной объем предлагался в Западном округе, в частности в районах Раменки (ЖК "Снегири Эко"), Можайский (ЖК "Аристократ") и Дорогомиловский (ЖК "Кутузовский, 12").
В 1 квартале 2018 г. апартаменты занимали половину (50%) общего объема предложения элитного класса. Эксперты отмечают, что доля предложения квартир и апартаментов с отделкой по итогам 1 квартала 2018 г. составила 37% от общего числа лотов.
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