Предложение массовых новостроек Москвы сократилось на 18%

С июня 2017-го по февраль 2018-го в Москве значительно сократилось число квартир, представленных в продаже в новостройках. По данным компании "Метриум", за это время объем предложения уменьшился на 18%.

В I квартале 2018 года число квартир в продаже в новостройках массового сегмента Москвы составило 17,8 тыс. По сравнению с IV кварталом 2017 года их количество сократилось на 7%, отмечают эксперты. Схожая динамика наблюдалась в IV квартале 2017 года, когда объем предложения уменьшился на 8%, а также во III квартале прошлого года (-4%). Таким образом, за прошедшие девять месяцев число квартир массового сегмента в реализации снизилось с 21,6 тыс. до 17,8 тыс., то есть на 18%.

По мнению аналитиков, данная динамика наблюдается впервые за последние четыре года, на протяжении которых предложение новостроек эконом- и комфорт-класса лишь увеличивалось.

Между тем за первые два месяца 2018 года в Москве было заключено почти столько же договоров долевого участия (во всех сегментах рынка), сколько за I квартал 2017 года — порядка 10,4 тыс. ДДУ. При этом за весь период снижения объема предложения массовых новостроек спрос только увеличивался, отмечают эксперты "Метриум". За последние три квартала количество квартир в продаже ежемесячно сокращалось в среднем на 2%, а число заключаемых ДДУ росло в среднем на 5%.