Москва и Питер лидируют по росту цен на "элитку"

За год суммарная стоимость лотов в первой двадцатке самых дорогих квартир в регионах России выросла почти на 5%, говорится в исследовании ЦИАН.

Эксперты отмечают, что за последний год в Топ-20 произошел ряд перестановок: пять регионов выбыли, уступив позиции новичкам. Впрочем, два лидера — Москва и Санкт-Петербург — свои места сохранили.

Как узнала "Правда.Ру", в рейтинге 2018 года в дватцатку вошли лоты стоимостью от 48 млн до 2,54 млрд рублей. Годом ранее диапазон составлял от 38,5 млн до 2,03 млрд рублей. При этом суммарная стоимость объектов с первых двадцати мест составила 4,86 млрд рублей.

Отмечается, что за год показатель вырос на 4,6%. При этом средняя стоимость квадратного метра снизилась почти на 10% за счет увеличения площади экспонируемых лотов.

Из упомянутой двадцатки по итогам года выбыли пять регионов: Кемеровская, Томская, Тверская и Воронежская области, а также Пермский край. Теперь на их месте Республика Башкортостан, Челябинская, Волгоградская, Нижегородская и Орловская области.

На первом месте самого дорогого вторичного жилья — многоуровневая квартира в Москве в клубном доме "Молочный 1". Ее площадь составляет 1000 квадратный метров. В квартире есть бассейн, сауна, терраса, каминный зал, гараж на 5 автомобилей, зимний сад. Обойдется данный лот в 2,54 млрд рублей.

На втором месте культурная столица с квартирой стоимостью 580,45 млн рублей. Это лот площадью 443 кв. м расположен в жилом комплексе "Пятый элемент" на Крестовском острове на берегу Южного пруда.

Как отмечает ЦИАН, позиция Санкт-Петербурга осталась без изменений, однако максимальная планка на "вторичке" опустилась почти на 150 млн рублей. При этом год назад разница с Москвой составляла менее трех раз, сегодня — более четырех.

Произошла рокировка на третьем и четвертом местах рейтинга — поменялись местами Московская область и Краснодарский край. Причем в обоих локациях звание самых дорогих сохранили те же объекты, что и год назад. Но в Подмосковье стоимость лота выросла за счет курсовых разниц, а в Сочи самая дорогая квартира упала в цене более чем в 2,5 раза.

В Подмосковье самый дорогой лот — это трехуровневая квартира площадью 450 кв. м на территории пансионата "Петрово-Дальнее". Лот оформлен в классическом английском стиле с обилием декоративных элементов из ценных пород дерева. Его стоимость — 285,74 млн рублей (261,58 млн рублей в 2017 году).

В Сочи ценовое лидерство принадлежит роскошному пентхаусу в жилом комплексе "Александрийский маяк". Квартира площадью 434 кв. м отделана в морской стилистике и напоминает интерьеры дорогих яхт. В настоящий момент стоимость лота составляет 220 млн рублей, в то время как год назад объект оценивался в 581,29 млн рублей.

Что касается лидера рейтинга, Москвы, то из первой сотни самых дорогих квартир Белокаменной 53% предлагается на первичном рынке, остальные - на вторичном. Наибольшее число самых дорогих предложений расположено на Остоженке - 37 лотов, за ней следуют Патриаршие пруды (29 лотов), а также Тверской район (13 лотов). Диапазон площадей квартир из "золотой сотни" в столице - от 50 до 597 кв.м, а средняя площадь - 229 кв.м. 9 квартир являются пентхаусами.