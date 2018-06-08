Два м/н отеля открылись в Саранске к ЧМ-2018

Гостиничный рынок Саранска, самого маленького по численности населения из городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2018, пополнился двумя международными гостиницами, сообщает компания CBRE.

Номерной фонд Саранска увеличился более, чем в два раза за счет открытия трех заявленных к чемпионату мира гостиниц.

По состоянию на начало 2017 года в Саранске функционировало 19 гостиниц с общим номерным фондом около 623 гостиничных номера. Из 19 гостиниц только порядка двух-трех объектов можно было отнести к качественному предложению. В основном номерной фонд города был представлен в сегменте эконом.

По данным CBRE, до 2018 года на рынке работала только одна гостиница (отель "Адмирал"), управляемая УК "Альянс Отель Менеджмент", все остальные отели управлялись собственниками.

В 2018 году в городе открылись международные отели Mercure Саранск на 115 номеров и Four Points by Sheraton на 159 номеров, а также гостиничный комплекс "Тавла" на 439 номеров. Отель "Адмирал" подписал договор с гостиничным комплексом "Тавла" на оказание гостиничных услуг.

По словам заместителя директора CBRE Татьяны Беловой, до 2018 года в Саранске не было ни одного международного игрока, качественное гостиничное предложение было ограниченно. Попадание Саранска в число городов, принимающих игры чемпионата, имеет бесспорный положительный эффект на развитие инфраструктуры и улучшение имиджа города, подчеркнула Татьяна Белова.