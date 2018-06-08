Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Два м/н отеля открылись в Саранске к ЧМ-2018

Экономика » Недвижимость

Гостиничный рынок Саранска, самого маленького по численности населения из городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2018, пополнился двумя международными гостиницами, сообщает компания CBRE.

Номерной фонд Саранска увеличился более, чем в два раза за счет открытия трех заявленных к чемпионату мира гостиниц.

По состоянию на начало 2017 года в Саранске функционировало 19 гостиниц с общим номерным фондом около 623 гостиничных номера. Из 19 гостиниц только порядка двух-трех объектов можно было отнести к качественному предложению. В основном номерной фонд города был представлен в сегменте эконом.

По данным CBRE, до 2018 года на рынке работала только одна гостиница (отель "Адмирал"), управляемая УК "Альянс Отель Менеджмент", все остальные отели управлялись собственниками.

В 2018 году в городе открылись международные отели Mercure Саранск на 115 номеров и Four Points by Sheraton на 159 номеров, а также гостиничный комплекс "Тавла" на 439 номеров. Отель "Адмирал" подписал договор с гостиничным комплексом "Тавла" на оказание гостиничных услуг.

По словам заместителя директора CBRE Татьяны Беловой, до 2018 года в Саранске не было ни одного международного игрока, качественное гостиничное предложение было ограниченно. Попадание Саранска в число городов, принимающих игры чемпионата, имеет бесспорный положительный эффект на развитие инфраструктуры и улучшение имиджа города, подчеркнула Татьяна Белова.

Германия больше не может скрывать разногласия с США Германия больше не может скрывать разногласия с США
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы отели Саранск гостиница города ЧМ-2018 недвижимость строительство
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптобиржи
Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP
Аналитика
Швейцария выступает против биткоина
Дальний Восток
США - КНДР: Путина признали закулисным игроком
Читательский топ
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Как Россия ответит на унижения от шведского премьера
Шаг Асада - предупреждение Грузии
Путин честно рассказал о Навальном, троне царя и отдаче Крыма
Новости Все >
"Поехали, дед": полицейский унес на спине старика-пенсионера (видео)
Скончался знаменитый Лёнька из "Любови и голубей"
Маму ученицы детсада уволили за правду о "дяде Вове"
Испытывается новый экзоскелет для армии США (видео)
В ЕС продолжаются дискуссии по поводу жизни и смерти коровы Пенки
Британский шпион подал иск к трем российским олигархам - Фридману, Авену и Хану
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко

Украинские политики не исключают, что президент страны  Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.

Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Украина
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Политика
Как Россия ответит на унижения от шведского премьера
Точка зрения
Шаг Асада - предупреждение Грузии
Украина
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко

Украинские политики не исключают, что президент страны  Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.

Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост
Общество
Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост
Общество
Патриарх Кирилл предупредил об язычниках в спецназе и спорте
Политика
Как Россия ответит на унижения от шведского премьера
Украина
ДНР пообещала утопить флот Украины морскими "Чебурашками"

Открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

ДНР пообещала утопить флот Украины морскими "Чебурашками"
Украинский режиссер не выдержал и покончил с собой
Происшествия
Украинский режиссер не выдержал и покончил с собой
Политика
Чичерина ставит вопрос: ФИФА в гостях у России или наоборот?
Общество
Патриарх Кирилл предупредил об язычниках в спецназе и спорте
Любовь Степушова США - КНДР: Путина признали закулисным игроком Любовь Степушова Сергей Лебедев Недовольных ценами на бензин приглашают лечь на рельсы Сергей Лебедев Соломон Соловьев Астролог: рожденные 08.06 индивидуальны Соломон Соловьев
Комментарии
Украина озабочена потерей Одессы по сценарию Донбасса
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Путин выпрямил линию
Маму ученицы детсада уволили за правду о "дяде Вове"
Слова Путина о Донбассе - "это очень хороший знак"
Слова Путина о Донбассе - "это очень хороший знак"
Слова Путина о Донбассе - "это очень хороший знак"
Шизофрения - лишь путь познать неведомое?
СМИ: НАТО бросит на Россию флот и две армии
Украинские фанаты готовят жуткую провокацию на ЧМ-2018
Wall Street Journal: Путин тайно попросил срочной встречи с Трампом
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Украинские фанаты готовят жуткую провокацию на ЧМ-2018
Путин выпрямил линию
СМИ: НАТО бросит на Россию флот и две армии
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
США призывают отменить награждения победителей ЧМ-2018 в России
Британский шпион подал иск к трем российским олигархам - Фридману, Авену и Хану
НАТО может атаковать Россию осенью-2018
Шаг Асада - предупреждение Грузии
Мир
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику

После "Прямой линии" Путина и его очередных слов про "глобальный рывок России" в ряде СМИ снова заговорили про "русскую Арктику".

Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир
Мир
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир
Старый натовский Перкун запрягает козлов
Мир
Старый натовский Перкун запрягает козлов
"Все беды России от недостатка ума и суверенитета"
Мир
"Все беды России от недостатка ума и суверенитета"
Австрия как взлетная полоса для Путина в Европу
Евросоюз
Австрия как взлетная полоса для Путина в Европу
Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти
США и Канада
Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти
Как Италия смертельно отравит еврозону
Евросоюз
Как Италия смертельно отравит еврозону
Журналистам на Украине выдали черные метки
Украина
Журналистам на Украине выдали черные метки
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
Евросоюз
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Украина
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался