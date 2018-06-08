Столичные власти выделят на достройку самого проблемного объекта города — ЖК "Царицыно" около 3 млрд рублей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в пятницу.
"В настоящее время принято решение о выделении из бюджета города около 3 млрд рублей, однако в перспективе объем бюджетных инвестиций может быть скорректирован. Окончательная сумма станет понятна после передачи объектов недостроя городу", — сказал М. Хуснуллин.
Он отметил, что непосредственно строительные работы на объекте городская компания сможет начать после выкупа у конкурсного управляющего этого долгостроя в собственность города. "Процесс передачи и оформления необходимых документов займет месяц-два, после чего начнется строительство, а сейчас специалисты городской компании ведут оценку корпусов жилого комплекса.
По результатам этой экспертизы будет понятно, какие строения за прошедшие годы наиболее пострадали, а также будет составлена смета предстоящих строительных работ", — добавил заммэра.
Ранее глава стройкомплекса отмечал, что ЖК "Царицыно" является самым сложным долгостроем в Москве. Первую очередь планируется достроить через год-полтора, вторую — через два-три года. Строительство третьей очереди, по которой нет обманутых дольщиков займет порядка пяти лет.
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