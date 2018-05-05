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Реконструкция Рижского рынка в Москве начнется в 2019 году

Экономика » Недвижимость

Реконструкция Рижского рынка в Москве может начаться в следующем году, сообщил журналистам в субботу первый заместитель генерального директора по девелопменту  АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

"До конца лета планируется разработать концепцию по реконструкции Рижского рынка, территория которого войдет в транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который объединит станции "Рижская" и "Ржевская" Большой кольцевой линии", - сказал А.Суниев. По его словам, рынок после реконструкции сохранит свою функцию.

"Сейчас ведутся консультации с департаментом торговли и услуг Москвы, вырабатывается общее решение, которое устроило бы всех", - добавил первый заместитель генерального директора по девелопменту  АО "Мосинжпроект"  Альберт  Суниев. Он добавил, что работы по реконструкции рынка могут начаться уже в следующем году.

А.Суниев напомнил, что будущая станция "Ржевская" Большой кольцевой линии метро входит в северо-восточный участок новой магистрали и планируется к запуску в 2021 году.

Ранее сообщалось, что выходы из вестибюля станции метро "Ржевская" ведут на Рижскую площадь, к Рижскому вокзалу и в подземный переход.

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Темы МОсква территория недвижимость Рижский рынок реконструкция строительство
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