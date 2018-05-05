Реконструкция Рижского рынка в Москве может начаться в следующем году, сообщил журналистам в субботу первый заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.
"До конца лета планируется разработать концепцию по реконструкции Рижского рынка, территория которого войдет в транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который объединит станции "Рижская" и "Ржевская" Большой кольцевой линии", - сказал А.Суниев. По его словам, рынок после реконструкции сохранит свою функцию.
"Сейчас ведутся консультации с департаментом торговли и услуг Москвы, вырабатывается общее решение, которое устроило бы всех", - добавил первый заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев. Он добавил, что работы по реконструкции рынка могут начаться уже в следующем году.
А.Суниев напомнил, что будущая станция "Ржевская" Большой кольцевой линии метро входит в северо-восточный участок новой магистрали и планируется к запуску в 2021 году.
Ранее сообщалось, что выходы из вестибюля станции метро "Ржевская" ведут на Рижскую площадь, к Рижскому вокзалу и в подземный переход.
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