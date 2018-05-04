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Источник Правда.Ру

Метро около аэропорта "Внуково" откроется в 2021 году

Экономика » Недвижимость

Строительство участка "желтой" линии метро до станции "Внуково" планируется начать не позднее 2019 года, а завершить в 2021 году. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Окончательная трассировка линии еще не утверждена, но начало строительства планируется не позднее 2019 года. При этом окончание работ намечено на 2021 год", — отметил А. Бочкарев. Он напомнил, что новый участок Калининско-Солнцевской линии метро планируется построить от станции "Рассказовка".

Новый радиус пройдет вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту вдоль улицы Центральная. На участке около 5,5 км планируется разместить две станции. В зоне нового участка находятся поселения Внуковское, Марушкинское, Филимонковское "Новой Москвы". Конечная станция, возможно, будет наземной. Это необходимо для того, чтобы интегрировать станцию с существующей инфраструктурой аэропорта.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что будущая станция метро "Внуково" Калининско-Солнцевской линии может быть построена в 600-800 метрах от аэропорта.

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Темы Москва Внуково станция метро строительство Московский метрополитен
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