Объем вакантных офисов в "Москва-Сити" к концу года снизится до 9%

С 2014 по 2018 гг. объем вакансии на рынке офисной недвижимости "Москва-Сити" сократился более чем в 2,5 раза — с 340 тыс.кв.м в 2014 году (вакансия — 43%) до 130 тыс.кв.м в 2018 году (вакансия 13%), сообщает компания Knight Frank. До конца текущего года аналитики прогнозируют сокращение объема свободных площадей еще на 4 п.п. — до 9%.

Таким образом, объем вакансии в районе "Москва-Сити" будет ниже, чем в среднем по рынку. В офисах класса А к концу 2018 года доля вакантных площадей снизится с 15,2% до 13%, а в офисах класса В — с 10,9% до 9%. Если сравнивать "Москва-Сити" с наиболее востребованными деловыми районами (Павелецкий и Белорусский), то значения доли вакантных площадей в этих районах к концу года будут сопоставимы, отмечают эксперты.

По словам директора департамента офисной недвижимости компании Knight Frank Константина Лосюкова, причина быстрого падения вакансии в "Москва-Сити" - низкий объем нового строительства. До конца года в районе запланирован ввод в эксплуатацию только одного объекта — ОКО (фаза II), площадь офисов в котором составит 26 тыс. кв.м. К концу 2019 года планируется ввод в эксплуатацию комплекса Neva Towers, офисная составляющая в котором — около 50 тыс. кв.м.

По данным Knight Frank, сегодня средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в "Москва-Сити" составляет 30 тыс. руб. за 1 кв.м в год без учета НДС и эксплуатационных расходов, диапазон ставок варьируется в диапазоне от 18 до 50 тыс. руб. за 1 кв.м в год. Столь высокая разница в стоимости помещений зависит от их состояния (с отделкой или без) и этажности. Для сравнения: в Павелецком и Белорусском деловых районах, в которых сосредоточены схожие по классу объекты, ставки аренды в классе А колеблются в пределах 26,1-29,2 тыс. руб. за 1 кв.м. в год. В классе B — 20-21тыс. руб. за 1 кв.м в год.

На сегодняшний день основной спрос на офисы в "Москва-Сити" сформирован российскими компаниями (74%), оставшаяся часть приходится на иностранных арендаторов и владельцев, сообщает Knight Frank.