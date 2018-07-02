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ЧМ-2018: Московская "вторичка" взяла тайм-аут

Экономика » Недвижимость

Вследствие проведения мундиаля, а также начала сезона отпусков актуальный спрос во второй половине июня снизился по отношению к первым двум неделям месяца на 25%, а количество лотов, выставляемых на продажу, сократилось за этот же период на 30%, сообщает компания ИНКОМ-Недвижимость.

Как отмечают эксперты, по итогам прошлого месяца зафиксировано развитие на "вторичке" отмеченных ранее тенденций: в частности, сокращение объема предложения как на рынке в целом (на 13,8% за год) и дальнейший медленный рост цен.

По данным компании ИНКОМ-Недвижимость, средняя стоимость предложения 1 кв.м в сегменте увеличилась за год более чем на 7 000 рублей, а средний чек сделки — на 200 000 рублей. По большей части этот рост вызван вымыванием из экспозиции наиболее доступных лотов стоимостью до 15 млн рублей — по отношении к июню 2017 года их количество уменьшилось на 18,4%.

По мнению директора Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Сергея Шломы, финальная часть Чемпионата мира по футболу оказала колоссальное влияние на положение дел на вторичном рынке жилья старой Москвы. Все внимание многих потенциальных продавцов и покупателей вторичной недвижимости сейчас приковано к жарким баталиям на футбольных полях, где исход игры решается порой в последние минуты.

Футбольная лихорадка поразила и риэлторов: некоторые из них берут отпуска специально во время чемпионата, чтобы посетить наиболее интересные матчи, причем не только в Москве. "Вместе с тем мы прогнозируем, что по завершении Чемпионата мира по футболу игроки рынка недвижимости, фигурально говоря, вернутся на свою половину поля", - подчеркнул Сергей Шлома.

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Темы жилье Москва недвижимость вторичный рынок
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