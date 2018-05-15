У России образовывается "бюджетный излишек". Тратим на золото или пенсии?

Цены на нефть растут, что, конечно же, является хорошей новостью для тех, кто продает ее. Россия, например, вполне довольна нынешней тенденцией, поэтому Москва стала получать больше, чем тратить, пишет zerohedge.com. Это приводит к созданию так называемого профицита бюджета, который является своего рода финансовым оружием, которое может быть использовано для улучшения геополитического положения страны.

Как сообщает oilprice.com, доходы России от продажи нефти и газа возрастут в пять раз по сравнению с уровнем ожидаемых доходов, заложенных в бюджете 2018 года. Как ожидается, минфин России опубликует профицит бюджета впервые с 2011 года.

Стоит отметить, что экспорт нефти и газа приносит около 40 процентов доходов федерального бюджета. Доходы России от продажи нефти и газа в 2018 году прогнозируются на уровне 44,4 млрд. долларов США (2,74 трлн. рублей) что будет означать прирост на 8,5 млрд. долларов (527,6 млрд. рублей), согласно бюджетной поправке Минфина.

Ввиду неожиданно высоких цен на нефть Россия в настоящее время находится на пути к первому профициту бюджета с 2011 года на уровне 0,45 процента валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с предыдущими ожиданиями в размере 1,3 процента от дефицита ВВП.

Предыдущие прогнозы, однако, основывались на предположениях, что цена на нефть марки Urals составит в среднем около 40 долларов за баррель. В период с января по апрель цена на нефть Urals составляла в среднем 66,15 долларов за баррель. Дополнительные нефтяные доходы, которые Россия заработала, исходя из прогноза 40 долларов за баррель нефти Urals, будут резервироваться, а не тратиться, сообщает ТАСС.

"Это создаст очень хорошую подушку безопасности на случай неблагоприятных макро- или геополитических потрясений", - заявил главный экономист Citi в Москве Иван Чакаров, сообщает Reuters.

Вполне вероятно, что Россия может воспользоваться такой возможностью для того, чтобы покупать золото. Центральный банк РФ уже является одним из крупнейших покупателей золота, увеличив свои резервы почти на 500 тонн менее чем за три года и это во время бюджетного дефицита.

Можно предположить, что Россия продолжит агрессивную скупку золота и даже ускорит этот процесс. В результате этого, Россия сможет обеспечить свою национальную валюту золотом в мире ничем необеспеченных валют. Это оружие может стать самым мощным оружием против мирового господства США.