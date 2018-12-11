Уже не банк: Почему Греф хочет изменить название "Сбербанка"

Сбербанк, возможно, сменит название, так как «все больше становится технологической компанией», заявил его глава Герман Греф. Об этом сообщают «РИА-Новости».
Глава компании уточнил, что финансовое подразделение сохранит в названии слово "банк", как того требует закон. Вопрос находится в стадии обсуждения, пока рано говорить о чем-то конкретном, сказал Греф.
«РИА-Новости» поясняет, что Сбербанк России - крупнейший российский банк, ранее носивший название «Госбанк СССР», а затем - «Банк трудовых сбережений и кредитования населения CCCР». В 1990 году структура получила название «Российский республиканский банк Сбербанка СССР», позже - «Сберегательный банк Российской Федерации».
Напомним, что Сбербанк активно участвует в различных инвестиционных проектах. Например, в августе компания объявила о плане вложить 30 млрд руб. в совместное с «Яндексом» предприятие, созданное на базе «Яндекс.Маркет». Целью СП, по словам Грефа, станет создание «российского Amazon», информирует РБК.
В декабре первый замминистра Минприроды Денис Храмов рассказал РБК, что Сбербанк выступит кредитором и консультантом федерального проекта «Чистый воздух», который курирует министерство.
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