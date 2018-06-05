Сбербанк расстарался: уникальные карты с символикой ЧМ-2018 и новые сервисы

Сбербанк пригласил журналистов, чтобы поделиться промежуточными итогами бизнеса своего корпоративного блока и представить новые продукты и сервисы. Встречу провел старший вице-президент, руководитель блока "Корпоративный бизнес" Сбербанка Анатолий Попов.

Он рассказал, что в системе "Сбербанк Бизнес Онлайн" (сокращенно СББОЛ) сформирована экосистема из 24 нефинансовых сервисов, закрывающих основные потребности бизнеса. Новая ролевая модель позволяет удаленно создавать пользователей в СББОЛ (без права подписи) без необходимости посещать офис банка.

То, что пользователь увидит и сможет сделать в интернет-банке, зависит от его роли. Руководитель может не опасаться, что сотрудник получит доступ к информации, которая для него не предназначена.

На июль 2018 года назначен выпуск премиальной бизнес-карты. В преобразованном виде она расширяет продуктовую линейку. Среди ее преимуществ, в частности, бесплатный доступ в бизнес-залы LaungeKey в аэропортах по всему миру, скидки и привилегии от платежной системы. Ее эксклюзивный дизайн приурочен к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. Совместно с Visa появится ограниченная серия бизнес-карт с таким уникальным оформлением FIFA .

По всем картам в 2018 году стали доступны бесконтактные платежи. Большое внимание в Сбербанке уделяют теме искусственного интеллекта.

В частности, развитию технологий с участием так называемых когнитивных ассистентов. Для тех, кто пока не знаком с этим термином, объясним, что такой виртуальный помощник способен моделировать смыслообразование в интеллектуальных системах. Если говорить предметно, такие возможности, например, незаменимы при работе такси, когда операторы, работая через корпоративную службу Сбербанка, могут оперативно получать из базы ответы на вопросы клиента благодаря помощи как раз таких когнитивных ассистентов. При этом тематический спектр ответов постоянно расширяется.

Между тем не отстает и виртуальный помощник Анна, которая также теперь способна предметно отвечать на многие запросы клиентов Сбербанка, если говорить в цифрах — речь идет уже о 15 % запросов. Аналогичные цифры стоят и за работой чат-ботов (через них происходит общение с клиентами в чате банка).

Говоря о преимуществах новой экосистемы, Анатолий Попов подчеркнул, что для Сбербанка важно облегчить работу сотрудников бизнеса, "сделать работу бесшовной", чтобы все задачи можно было решить технологически быстро.

Предмет для гордости — образовательная платформа Сбербанка. Заочная дистанционная программа для регионов предполагает получение знаний очно от бизнес-тренеров, которые приезжают в разные города России, а затем — проработку этого материала самостоятельно. 240 тысяч "студентов" приняли в программе участие, 45 тысяч из них смогли успешно сдать материал и в дальнейшем — открыть собственный бизнес.

Также Попов рассказал, что, поддерживая развитие бизнеса в России, Сбербанк предлагает разноплановые пакеты тарифных планов, в частности, — для начинающих бизнесменов. Обслуживание некоторых из них стоит всего 1000 рублей в месяц.

Среди тем, поднятых на пресс-брифинге, был и вопрос кибербезопасности, над совершенствованием которой Сбербанк работает постоянно.

Отвечая на вопросы об экономических показателях организации, Анатолий Попов рассказал, что за прошлый год прирост составил почти 20%, а рост кредитного портфеля малого и среднего предпринимательства — порядка 200 миллиардов рублей. С начала этого года прирост — почти 7%, что же касается прогноза на весь грядущий год, ожидается прирост не менее 20%.

Говоря о биометрических технологиях, развитие которых в скором будущем предполагает появление водительских удостоверений и удостоверений личности, оснащенных специальными чипами, Анатолий Попов рассказал, что Сбербанк в разработке этих проектов принимает активное участие.

Одна из полезных технологий Сбербанка — сервис электронных подписей — часть электронного документооборота, чрезвычайно необходимая, когда необходимо, например, удаленно выписать счет-фактуру.

Что касается технологии идентификации по голосу, Попов рассказал, что пока проект находится в разработке.

Еще один интересный проект (тоже сейчас находящийся еще работе) — технологии, способные сразу определять в момент обращения клиента, какая именно помощь ему требуется. Новинка позволит существенно сэкономить время клиента. Ее внедрение — вопрос недалекого будущего.