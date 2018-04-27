Крупные алмазодобывающие компании Berkshire Hathaway, Asahi Refining, Richline Group, LeachGarner, Helzberg Diamonds,а также компания по созданию систем безопасности UL и корпорация IBM разрабатывают блокчейн-платформу для отслеживания происхождения ювелирных изделий.
Совместная инициатива, названная TrustChain, направлена на упрощение для потребителей возможности контролировать движение алмазов и драгоценных металлов на разных этапах цепочки поставок - от добычи до их превращения в готовые ювелирные изделия.
"Технология блокчейна позволяет создавать записи и обновлять данные, что позволит исключить их подделку в новой базе или ее взлом", - рассказывают участники проекта.
По словам директора по маркетингу Richline Group Марка Ханна, компания пыталась создать аналогичную базу данных, используя различные технологии, но делать это приходилось вручную, что было признано достаточно трудоемким процессом и сопровождалось неточностью в размещаемой информации из-за влияния человеческого фактора. Поэтому решили обратиться к технологии блокчейн.
Платформу TrustChain протестировали на прошлой неделе - представители компаний с ее помощью отследили происхождение кольца с бриллиантом. Планируется, что она начнет работать к концу 2018 года. Первоначально отследить можно будет шесть моделей обручальных колец.
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