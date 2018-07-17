Госдума планирует принять важные законы о крипте осенью

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в сентябре нижняя палата парламента планирует рассмотреть во втором и третьем чтениях пакет законопроектов по криптовалютам и краудфандинге.

"В весеннюю сессию не успеваем, причина - пределы регулирования. Технология достаточно сложная, она в значительной степени имеет трансграничный характер, поэтому писать нормы, которые не будут работать, с учетом особенности этой технологии, мы не хотели бы.

Мы договорились, что к началу осени документы будут точно готовы. В сентябре рассчитываем их рассмотреть во втором и третьем чтении. Главное - это легализация все-таки этого рынка, второе - основные понятия, третье - права, обязанности, ответственность инвесторов и эмитентов, которые работают на этом рынке, четвертое - право Центрального банка РФ давать возможность использования криптоинструментов на российском рынке или не давать", - сообщил Аксаков РИА Новости.

Аксаков отметил, что подходы сейчас оформляются, но сделать это оказалось намного сложнее, чем казалось вначале. Есть еще изменения в Гражданский кодекс, которые тоже легализуют основные понятия и определяют порядок работы на этом рынке. Эти изменения должны идти в пакете с законопроектами о криптовалютах и краудфандинге.

"Все это просто новое для нас и потребовалось глубокое погружение в особенности этой новой технологии и этих новых инструментов. Соответственно, потребовалось время для того, чтобы были прописаны юридически грамотные документы", - резюмировал Аксаков.

Сейчас статус криптовалют в России не определен. В конце мая Госдума приняла в первом чтении законопроекты о цифровой экономике.

Документы определяют понятие цифровых финансовых активов, правила их оборота в России, заключение смарт-контрактов и процедуру ICO. Однако законопроекты вызвали критику как профессионального сообщества, так и правительства.

В июне в ходе "Прямой линии" президент Владимир Путин отметил, что сама по себе криптовалюта не должна являться средством накоплений и расчетов и призвал относиться к подобному роду денежных ресурсов "крайне осторожно, аккуратно".

Владимир Путин напомнил, что: "Центральный банк считает, что криптовалюты не могут быть средством платежа, расчетов, не могут быть средством накопления и они ничем не обеспечены". При этом российский лидер не исключил, что криптовалюты могут помочь избежать ограничений в международной финансовой деятельности.