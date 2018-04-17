На Дальнем Востоке регистрируют повышенный интерес к ввозу майнеров из Китая

За три месяца 2018 года таможни Дальнего Востока выявили 12 случаев недекларирования биткоин-майнеров при ввозе в Россию. Для сравнения за весь 2017 год зафиксировано 14 подобных случаев. По выявленным фактам возбуждено 26 дел об административных правонарушениях.

Оборудование для майнинга (видеокарты, "фермы", платы, интегральные схемы) на Дальний Восток поступает из Китая. Ввозят его, как правило, россияне, как товар для личного пользования.

Однако гражданам, желающим ввезти в Россию устройства для майнинга, следует помнить, что на их перемещение через таможенную границу установлены запреты и ограничения, учитывая, что биткоин-майнеры содержат шифровальные (криптографические) средства.

Таможенная служба напоминает, что физические лица, планирующие ввоз майнеров для личного пользования, включая почтовые пересылки и транспортные перевозки, должны внести сведения о них в пассажирскую таможенную декларацию, а также указать данные о нотификации (разрешающий документ) на конкретную модель майнера.

За нарушение данных требований виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование или недостоверное декларирование товара) и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений при ввозе/вывозе товаров).

Санкции этих статей предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до двукратного размера стоимости предмета административного правонарушения, с их возможной конфискацией.