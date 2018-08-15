Мобильная платежная компания Square Cash объявила в Twitter, что пользователи приложения Cash App теперь могут проводить операции по покупке и продаже биткоинов во всех штатах США.
Функция биткоин-трейдинга в приложении была запущена компанией в январе этого года после нескольких месяцев тестирования практически для всех пользователей. Исключением стали жители Нью-Йорка, Джорджии, Гавай и Вайоминга из-за ряда ограничений на транзакции с криптовалютами.
Так, Вайоминг и Гавайи ранее требовали, чтобы криптовалютные компании удерживали резервы наличных средств, равные количеству средств в криптовалюте, предназначенных для клиентов. Это серьезно затрудняло работу бирж, таких как Coinbase. Вайоминг снял данное требование в марте.
Для работы в Нью-Йорке требовалось получение специальной лицензии - BitLicense, которую компании удалось получить в июне. Соответственно Square Cash для покрытия территории США оставалось решить юридические вопросы в двух штатах.
В начале августа компания опубликовала финансовый отчет за 2 квартал, согласно которому выручка от биткоин-трейдинга составила $37 млн против $34 млн за предыдущий квартал или 6% от общей выручки.
Однако, чтобы предлагать возможность торговать биткоином в приложении, компания Square должна была держать на балансе определенную сумму криптовалюты. Поскольку большая часть криптовалюты была приобретена до ее падения, то это значительно сократила прибыль компании, которая составила около $400 тыс.
Тем не менее, прибыль от биткоин-трейдинга почти удвоилась по сравнению с показателем первого квартала, тогда прибыль составила $223 тыс.
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