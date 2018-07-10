SIX Swiss Exchange запускает разработку блокчейн-платформы

Главная швейцарская фондовая биржа SIX Swiss Exchange в минувшую пятницу объявила о том, что разрабатывает цифровую блокчейн-платформу SIX Digital Exchange (SDX), на которой впоследствии будет предоставлять трейдинговые, расчетные и кастодиальные услуги для токенизированных активов.

Платформа будет основана на технологии распределенного реестра. Кроме того, эта платформа, как ожидается, позволит управлять широкомасштабной финансовой инфраструктурой.

Поскольку SIX Swiss Exchange является регулируемой трейдинговой платформой, у SDX, когда работа над ней будет завершена, будут "те же регуляторные и надзорные стандарты".

Кроме того, надзор за нею будут осуществлять финансовые регуляторы Швейцарии. Представители компании, владеющие биржей SIX Swiss Exchange, сообщили, что разработка платформы SDX будет проходить в несколько этапов, а открытие SDX планируется в следующем году.

"На первом этапе мы создадим регулируемую платформу для обмена. На втором этапе мы начнем предлагать услуги по токенизации существующих банковских активов, после чего расширим предложение до небанковских активов.

Первые услуги планируется начать предоставлять уже в середине 2019 года", — заявили представители компании. Представители биржи подчеркнули, что первостепенная цель новой платформы — это создание рынка цифровых активов и предоставление возможности традиционным инвесторам оцифровывать свои активы при помощи технологии блокчейна.

"Это начало новой эры для инфраструктуры рынков капитала. Совершенно очевидно, что многое из того, что сейчас происходит в цифровом пространстве, будет определять будущее финансовой индустрии, которой сегодня нужен мост, чтобы соединить традиционные финансовые услуги и цифровые сообщества", — сказал генеральный директор биржи Джос Диджссельхоф (Jos Dijsselhof).

Стоит отметить, что SIX Swiss Exchange в своей попытке внедрить технологию блокчейна в текущие бизнес-процессы традиционной биржи — далеко не первая и не единственная. Так, Австралийская фондовая биржа с 2015 года разрабатывает свою блокчейн-систему и рассчитывает выпустить ее в 2020 году — ожидается, что она заменит ее клирингово-расчетную систему CHES.