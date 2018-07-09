Пользователи потеряли доступ к криптовалюте на $20 млрд

Американский стартап Chainalysis проанализировал криптовалютные кошельки и пришел к неожиданному шокирующему выводу - пользователи утратили навсегда доступ к криптовалюте на сумму $20 млрд.

Как сообщает Wall Street Journal, представители блокчейн-проекта из Нью-Йорка Chainalysis считают, что доступ к криптовалюте утрачен навсегда в основном из-за того, что инвесторы забывают свои приватные ключи.

Аналитики говорят, что больше всего утрачено биткоинов, чем других монет, в том числе потому что биткоин появилась раньше остальных. Старший экономист Chainalysis Ким Гроер сказал, что стартап не поможет пользователям вернуть потерянные цифровые деньги. В то же время Федеральное бюро расследований США (ФБР) смогло восстановить доступ активам на сумму приблизительно в $1 млрд.

На днях бывший главный инженер электронных кошельков BitGo и нынешний инженер проекта CasaHODL Джеймсон Лопп на конференции Building on Bitcoin сообщил, что за время существования биткоина потеряны навсегда или украдены 6 млн монет. По его словам, 4 млн монет утрачены, а 2 млн похищены со счетов пользователей.