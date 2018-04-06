ЦБ Индии запретил банкам работать с криптовалютой

В Индии ЦБ выпустил новые нормативы регулирования финансового рынка в стране, среди которых запрет финансовым институтам осуществлять операции с криптовалютами.

Как отмечается в заявлении регулятора, "технологические инновации, включая технологию, лежащую в основе цифровых валют, потенциально могут повысить эффективность и инклюзивность финансовой системы.

Тем не менее цифровые валюты, которые также называют криптовалютами и криптоактивами, порождают вопросы, связанные с защищенностью клиентов, прозрачностью рынка и отмыванием денег".

Центральный банк Индии многократно предупреждал население страны, пользователей, владельцев и трейдеров о разнообразных рисках, связанных с криптовалютной деятельностью. И в результате принял решение, что находящиеся под его "опекой" институты не должны проводить операции или предоставлять услуги, связанные с цифровыми валютами, ни физическим, ни юридическим лицам.

Чтобы банки разорвали отношения с участниками криптовалютного рынка регулятор дает 3 месяца.

С точки зрения индийского законодательства владение и совершение операций с криптовалютой не является нарушением. Тем не менее, по мнению экспертов, принятое решение бьет по инфраструктуре криптовалютного рынка.

Одновременно, регулятор будет способствовать развитию блкочейна для повышения прозрачности финансового рынка и распространения финансовых услуг, а также рассмотрит вопрос выпуска национальной криптовплюты.

Для этого банк Индии сформировал специальный комитет, который занимается изучением возможности выпуска такой криптовалюты. Ожидается, что результаты своего исследования он представит до конца июня этого года.