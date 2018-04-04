Франция перехватывает у Эстонии IT лидерство

Франция создаёт союз стран ЕС, готовых вложить средства в создание искусственного интеллекта и сети сверхмощных компьютеров.

Пока в число участников этих проектов не входит Эстония, хотя эта страна считается европейским лидером применения IT-технологий.

Европа во главе с Парижем намерена стать лидером в гонке за создание искусственного интеллекта (ИИ). Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью изданию Wired, отметив при этом, что его страна потратит 1,5 миллиарда евро ради создания "разумного компьютера".

Чуть ранее президент Макрон выступил с речью на конференции по проблемам ИИ, в которой высказал намерение сделать Францию и Европу в целом победителями в соревновании с пока лидирующими в этой области науки и техники Китаем и США.

В числе "побочных" будущих достижений французский лидер назвал автономные транспортные средства, компьютеризированное здравоохранение и открытые базы данных. Особое внимание, которое уделяет Макрон вопросам передовых компьютерных технологий, подчеркивает то значение, которое придают им институты власти ЕС, оценивая будущие перспективы союза.

Как ранее сообщала пресс-служба Еврокомисии, Брюссель объявил об организации консорциума, участники которого объединят свои ресурсы для создания сверхмощного энергетически малозатратного процессора и сверхбыстрых компьютеров на основе этих процессоров.