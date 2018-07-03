"Coinbase Custody" теперь "Официально открыт для бизнеса"

Крупнейший в США криптообменник и кошелёк Coinbase объявил о том, что его решение для хранения цифровых активов для институциональных инвесторов запущено, о чем сообщается в официальном блоге.

В конце 2017 года Coinbase впервые раскрыла свои планы относительно своего предприятия "Coinbase Custody", заявив, что в то время он стремился решить то, что, по его мнению, является "номером один" для институциональных инвесторов, а именно безопасности.

Согласно сегодняшнему сообщению, Coinbase последние шесть лет хранит криптовалюту клиентов на сумму более 20 миллиардов долларов, но ее новое предложение по хранению активов будет, в частности, обеспечено через независимого брокера-дилера SEC FINA, Electronic Transaction Clearing (И Т. Д).

Таким образом, этот шаг явно нацелен на озабоченность соблюдения условий, установленных регулятором США, Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), а также Регулирующим органом финансовой индустрии Уолл-стрит (FINRA).

Сегодняшний запуск означает, что институционалы из США и Европы теперь могут хранить свои криптоактивы с Coinbase Custody, которая в настоящее время поддерживает Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) и Bitcoin Cash (BCH).

Coinbase заявляет, что планирует продолжить добавление поддержки большего количества активов, а также открыть свой сервис для азиатских институционалов "к концу года". Компания заявляет, что Coinbase Custody будет применять целый ряд мер безопасности, среди которых "сетевое разделение криптовалютных активов", "автономная, многосегментная и географически распределенная защита транзакций", а также "надежный аудит и отчетность при холодном хранении".

Сообщается, что наряду с холодным хранением, уведомлением регулирующих органов по графику, компания планирует добавить "безопасные, разделенные горячие кошельки" и запланированный вывод активов для повышения гибкости.

Примечательно, что сегодняшняя публикация предполагает, что Coinbase планирует позволить своим новым институциональным клиентам "участвовать в криптосистеме посредством доказательства доли и распределенного управления", хотя дальнейшие детали этих планов не изложены.

Coinbase Custody является первым, кто начал выпуск новых продуктов, выпущенных Coinbase в мае, которые, по его словам, могут "разблокировать 10 миллиардов долларов сторонних институциональных инвесторов".

Обменник фактически пытается стать полностью контролируемым SEC-брокерским дилером благодаря недавнему приобретению фирмы по оказанию финансовых услуг, а также получению собственной федеральной банковской лицензии. В середине июня Coinbase открыл крупным "аккредитованным" инвесторам США индексный фонд для инвестиций в размере от 250 000 до 20 миллионов долларов США.

Coinbase также недавно продемонстрировала планы по расширению своей пользовательской базы на японском крипторынке.

В связи с этим возникла волна жалоб пользователей Coinbase, высказавших критические замечания к компании за то, что она якобы недостаточно подготовлена к такому прорыву и ошеломленных темпами ее роста.