Вдохновитель "списка Магнитского" приговорен к 9 годам тюрьмы

29 декабря Тверской суд Москвы заочно приговорил основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к девяти годам заключения за неуплату налогов.

Wikimedia Commons

Сообщается, что суд взыскал с него и Ивана Черкасова (второго подсудимого) более 4,2 миллиарда рублей. Помимо этого каждого оштрафовали на 200 тысяч рублей и временно запретили заниматься бизнесом в России.

Напомним, Уильям Браудер скрывается от российского правосудия, поэтому рассмотрение дела проходило заочно. Адвокат настаивал на невиновности подзащитного.

Ранее, в 2013 году, российский суд уже заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по другому делу о налоговых махинациях. Несмотря на новое судебное решение, в совокупности срок составляет все те же девять лет.

Британия отказалась экстрадировать бизнесмена, который, покинув Россию, открыто критиковал Москву. Генпрокуратура продолжит добиваться его выдачи. Власти попросили Интерпол объявить его в международный розыск.

Стоит отметить, что ранее Высокий суд Лондона, применив нормы английского права, признал законность процедуры банкротства российской компании "Дальняя степь" в рамках английского судопроизводства и вызвал на допрос ее бывшего генерального директора Уильяма Браудера.

Данная компания известна тем, что ее генеральным директором был московский представитель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. В ответ на действия российской власти Браудер пролоббировал принятие Конгрессом США "Акта Магнитского", превратившийся в инструмент для давления на Россию.

А недавно Следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего конкурсного управляющего "Дальней степи" Александра Долженко. Ему предъявлено обвинение в сговоре с бывшим гендиректором Уильямом Браудером, который, по версии следствия, незаконно скупал акции "Газпрома", а прибыль вывел за рубеж.

Действуя таким образом, Браудер вывел за границу 37,5 миллионов акций "Газпрома". Вырученные за акции более 2,8 миллиардов рублей под видом выплаты дивидендов были переведены на счета подконтрольных Браудеру кипрских офшорных компаний Cerasus Investment Ltd и Apricus Investment Ltd.