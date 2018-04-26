США не смогут тягаться с Китаем в торговой войне

Китай и США в своих претензиях прошли точку невозврата и широкомасштабная торговая война между ними неизбежна.

В материале Сергея Ильина (радио Sputnik), опубликованном в РИА Новости, говорится, что Китай следит за заявлениями Вашингтона в торговой и инвестиционной сфере и имеет план ответных мер на любые возможные протекционистские и односторонние действия США.

Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн напомнил, что китайская сторона активно способствовала экономическому развитию Америки, вкладывая капиталы на территории США.

При этом Вашингтон уже ввел импортные пошлины на сталь и алюминий. И обещает ввести дополнительные пошлины, затрагивающие китайский экспорт в США на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин примерно месяц назад анонсировал симметричные ответные меры. Так что история только начинается.

Ильин подчеркнул, что Трамп в известной степени подрывает базовые принципы ВТО, в рамках которой государства имеют равные возможности при торговле друг с другом без оглядки на собственных производителей. Но Трамп твердо вознамерился помогать своей промышленности, возвращать рабочие места, возрождать фабрики и заводы.

Солгасно его предвыборной программе, США должны стать главной энергетической супердержавой и намерение вытеснить конкурентов с перспективных рынков. Работа в этом направлении идет полным ходом. Так что между Китаем и США все только начинается.

Ранее сообщалось, что президент Трамп собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере 60 млрд долларов на ряд наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин "похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну".

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