Тарифы на мобильную связь в России повысятся в 2019 году

Крупнейшие операторы мобильной связи России — "МегаФон", "Вымпелком" и Tele2 — оповещают потребителей, что с 2019 года поднимут цены на свои услуги. Эксперты полагают, что это обусловлено повышением ставки НДС с 18 до 20 процентов.
На интернет-сайте компании "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") выложили информацию об изменениях, которые произойдут на постоплатных и предоплатных тарифных планах, на постоплатных опциях. Кроме этого, цены возрастут на вызовы по ряду международных направлений на постоплатных тарифах и опциях.
Как пишет moneytimes.ru, на сайте Tele2 разместили сообщение об изменении с начала 2019 года параметров на некоторые тарифные планы, которые находятся в архиве. При этом условия для открытых для подключения и переходов тарифных планов оставят без каких-либо изменений.
В своем заявлении представители Tele2 поясняют, что при повышении цен на услуги они руководствовались рыночными изменениями и переменами в отрасли и экономике. Именно по этим причинам компания вынуждена время от времени пересматривать стоимость своих тарифных планов.
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