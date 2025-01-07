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Цены на нефть марки Brent — что ждёт рынок в 2025 году

1:02
Экономика

Согласно прогнозу Bank of America, средняя цена на международную эталонную нефть марки Brent в этом году составит $65 за баррель.

Установка
Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Установка

Это связано с тем, что новая добыча в странах, не входящих в ОПЕК, опережает рост глобального спроса на сырую нефть.

В исследовании банка отмечается, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники будут прилагать усилия для повышения цен на нефть и, возможно, будут вынуждены удерживать сокращение добычи дольше, чем это ожидается согласно прогнозам картеля.

Глава европейских энергетических исследований Кристофер Куплент указывает, что рост поставок в этом году будет обеспечен странами, такими как Бразилия, Канада, Гайана и Норвегия.

В то же время, ожидается лишь незначительное увеличение производства сланцевой нефти в США, несмотря на призыв избранного президента Дональда Трампа "бурить, детка, бурить", сообщает finam.ru.

Уточнения

Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ  The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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