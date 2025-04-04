Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ущерб на 85 млрд: Росприроднадзор требует компенсации за разлив нефти
Секрет пышных тюльпанов раскрыт: без этой подкормки они не раскроются
Собаки, которых хотят все: топ пород, которые взрывают рынок в 2025
Казахский актёр оказался в чёрном списке: полное прекращение проектов после скандала
Поливаете сад и платите втридорога? Вот как тратить в 2 раза меньше воды
Блюдо, которое стоит как закуска, а ощущается как путешествие
Прокачай тело: как заменить жир на мышцы и выйти на новый уровень
Пасхальный краффин: кулич для тех, кто не хочет ждать
Рапунцель стала жертвой Белоснежки: Disney приостанавливает работу над экранизацией после провала

Туристы в шоке: зоопарки Венгрии закрыты до 22 апреля

1:11
Туризм

Все зоопарки Венгрии закрыты до 22 апреля: вспышка ящура изменила планы туристов и бизнесменов

Гигантская панда в зоопарке
Фото: Openverse by Mike Johnston, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гигантская панда в зоопарке

Венгрия ввела временные ограничения из-за вспышки ящура — все зоопарки страны закрыты как минимум до 22 апреля. Это решение вызвало волну обсуждений в обществе и обеспокоенность у туристов, фермеров и владельцев бизнеса.

Под запрет попали также ярмарки, демонстрации и любые мероприятия с участием восприимчивых животных. Даже туристические комплексы, где содержатся такие виды, временно приостановили работу.

Цирки получили послабление — выступления с участием животных разрешены, но с рядом строгих ограничений. Также временно прекращена отправка восприимчивых животных в страны ЕС и третьи государства.

Эксперты предполагают, что закрытие зоопарков может привести к росту цен на мясо. А предприниматели называют ограничения слишком жёсткими и опасаются серьёзных экономических последствий.

Пока власти уверяют, что меры — временные и продиктованы заботой о здоровье животных и людей.

Уточнения

Я́щур — острое вирусное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Красота и стиль
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить Аудио 
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Домашние животные
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь Аудио 
Популярное
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу

Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.

Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Командующий армией США в Европе Каволи не поддержал стремление Трампа к прекращению огня на Украине Любовь Степушова Суджа: что варится в котле войны Дарья Асламова Бездарность и тупость. Военное поражение в Курской области стало крупнейшим за 500 лет Дмитрий Плотников
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется
Последние материалы
Купил квартиру в новостройке? Готовься к сквознякам и соседским разговорам через стены
Какой сыр используют для роллов и чем можно его заменить
Посей в эти дни — и забудь про пустые грядки: лунный календарь томатов на апрель 2025
Четыре типа людей, рядом с которыми кошки не расслабляются
Узбекистан станет стратегическим партнёром ЕС — известно, когда подпишут соглашение
ВОЗ прояснила ситуацию с «новым вирусом» — речь о старой инфекции
Не думала, что бахрома снова в моде? Весной она будет в центре внимания
Золотые дни мая: работа в эти даты обернётся приятным бонусом к зарплате
Слишком активен? Это может закончиться инфарктом: учёные бьют тревогу
Петрарка знал этот секрет: почему итальянский поэт сбежал в Фонтен-де-Воклюз?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.