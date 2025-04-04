Туристы в шоке: зоопарки Венгрии закрыты до 22 апреля

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Все зоопарки Венгрии закрыты до 22 апреля: вспышка ящура изменила планы туристов и бизнесменов

Фото: Openverse by Mike Johnston, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гигантская панда в зоопарке

Венгрия ввела временные ограничения из-за вспышки ящура — все зоопарки страны закрыты как минимум до 22 апреля. Это решение вызвало волну обсуждений в обществе и обеспокоенность у туристов, фермеров и владельцев бизнеса.

Под запрет попали также ярмарки, демонстрации и любые мероприятия с участием восприимчивых животных. Даже туристические комплексы, где содержатся такие виды, временно приостановили работу.

Цирки получили послабление — выступления с участием животных разрешены, но с рядом строгих ограничений. Также временно прекращена отправка восприимчивых животных в страны ЕС и третьи государства.

Эксперты предполагают, что закрытие зоопарков может привести к росту цен на мясо. А предприниматели называют ограничения слишком жёсткими и опасаются серьёзных экономических последствий.

Пока власти уверяют, что меры — временные и продиктованы заботой о здоровье животных и людей.

Уточнения

Я́щур — острое вирусное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа.

