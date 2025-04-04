ВОЗ прояснила ситуацию с «новым вирусом» — речь о старой инфекции

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пугающая новость о якобы новом вирусе в России не подтвердилась. Всемирная организация здравоохранения заявила: никаких признаков новой инфекции не выявлено.

Глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев рассказал, что организация запросила данные у российских специалистов. Роспотребнадзор подтвердил: все пять случаев с подозрением на неизвестный вирус — это обычная микоплазменная пневмония. Заболевание лабораторно подтверждено и не представляет эпидемиологической угрозы.

По словам Бердыклычева, Россия обладает налаженной системой эпиднадзора, и тесная координация с ВОЗ позволяет быстро отслеживать подобные случаи. Он подчеркнул, что такие меры важны, ведь риск появления новой пандемии всегда существует.

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