Ущерб на 85 млрд: Росприроднадзор требует компенсации за разлив нефти

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от крушения танкеров в Чёрном море. Общая сумма — почти 85 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова. Её слова приводит кабмин.

У компании "Кама шиппинг", владельца танкера "Волгонефть-212", требуют выплатить более 49 миллиардов рублей. У "Волготранснефти", которой принадлежит танкер "Волгонефть-239", — ещё почти 36.

Владельцам судов дали месяц. Если добровольно не выплатят — в суд подадут иски.

По словам экологов, последствия будут ощущаться годами. Мазут уже попал в почву и воду. Ожидается, что в норму всё придёт не раньше 2027 года. А полная очистка займёт минимум 10 лет.

Эколог Георгий Каваносян уверен — на протяжении двух лет придётся собирать мазут в Чёрном и Азовском морях. Он отметил, что нефтепродукты могут попасть в пищевые цепочки, отравляя организмы.

Также катастрофа ударила по популяции рыб и уже влияет на рыболовство. Пострадала и почвенная микрофлора — она не сможет восстановиться в ближайшее время.

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