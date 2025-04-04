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Секрет пышных тюльпанов раскрыт: без этой подкормки они не раскроются

2:45
Садоводство

Тюльпаны — нежные аристократы сада. Они радуют глаз весной, но требуют к себе внимания. Один неудачный шаг — и вместо пышного цветения вы получите бледное подобие клумбы. Когда и чем кормить тюльпаны, чтобы они выросли сильными и щедро расцвели — раскрываем весь план от начала до конца.

Тюльпаны
Фото: flickr.com by coniferconifer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тюльпаны

Секрет №1: "Подкормка", о которой забывают

Чтобы тюльпаны чувствовали себя как дома, важно заранее позаботиться о месте посадки. Подготовка начинается ещё осенью: с сентября до середины октября почву перекапывают и добавляют удобрения с фосфором, калием, золой и компостом. Для дренажа — песок или опилки. Луковицы высаживают, поливают и закрывают торфом или перегноем. Всё это — первый шаг к богатому цветению весной.

Никакого свежего навоза! Он не удобрение, а билет на грибковые болезни. Плюс — привлекает червей и кротов, а они разрушают луковицы и нарушают "мирный порядок" на клумбе.

Секрет №2: Весенняя атака азота

Как только снег сходит и земля просыпается (март-апрель), тюльпанам срочно нужен азот. Растворите 20 г аммиачной селитры или мочевины в ведре тёплой воды — этого хватит на 1-1,5 м². Если земля влажная, можно просто рассыпать удобрение и аккуратно вкопать его.

Мульча после зимы могла истончиться — освежите её компостом.

Секрет №3: Май — время особой поддержки

Период бутонизации — критически важен. Здесь пригодится коктейль из 20 г аммиачной селитры, 10 г мочевины и 10 г суперфосфата. А если предпочитаете готовые смеси — выбирайте те, что предназначены для цветущих растений.

Хочется чего-то попроще? Возьмите стакан золы, разведите в ведре воды — и вуаля, натуральная "витаминка" для клумбы.

Секрет №4: Во время цветения — поддержка номер три

Как только тюльпаны начали цвести, подкармливайте суперфосфатом (до 30 г) и калийной селитрой (15 г на м²). Можно снова использовать зольный настой.

Секрет №5: Финальный аккорд

После того как цветение завершилось — это ещё не финал. Через 1-2 недели стоит снова подкормить растения. Цель — нарастить крепкие луковицы к следующему году. Отличный вариант: 15 г калийной селитры + 30 г суперфосфата на ведро воды.

Удобрение с пониженным азотом — тоже подойдёт.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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