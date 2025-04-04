Петрарка знал этот секрет: почему итальянский поэт сбежал в Фонтен-де-Воклюз?

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На юго-востоке Франции, в самом сердце реки Воклюз, открывается природное зрелище редкой силы: исток реки Сорг. Это возрождение карста, крупнейшее в Европе, берёт свое начало из недр земли в Фонтен-де-Воклюз, провансальской деревне, которая несёт в себе секрет своего рельефа. Валлис Клауса, закрытая долина, является домом для геологической тайны, которая очаровывает на протяжении тысячелетий. Здесь изумрудная вода поднимается из непостижимой бездны, создавая живую картину, где природа становится художником, лепит скалу и рождает кристально чистую реку.

Фото: commons.wikimedia.org by Joseph Plotz, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фонтен-де-Воклюз

Геологическое чудо Сорга: путешествие к центру Земли

Исток Сорга — это не просто водопой. Он представляет собой открытую дверь в недра Земли, головокружительный сифон, который погружается на глубину до 308 метров. Воды поражающей прозрачности бьют струёй у подножия известнякового утёса, который поднимается на 230 метров, создавая естественный амфитеатр захватывающей дух красоты. Это уникальное явление ежегодно выбрасывает 630 миллионов кубометров воды, питая равнину Контат и формируя ландшафт на многие километры вокруг.

Когда вода формирует историю: судьба деревни

Фонтен-де-Воклюз была бы лишь одной из многих деревень без присутствия этого исключительного источника. С древних времён римляне умели извлекать выгоду из этого бесценного ресурса, строя акведук, остатки которого до сих пор свидетельствуют об изобретательности этой цивилизации. На протяжении веков вода Сорга была экономическим двигателем региона, снабжая водой бумажные фабрики и другие отрасли промышленности. Сегодня деревня сохраняет следы этой промышленной истории. Старая бумажная фабрика Валлис Клауса стала живым музеем техники предков.

По следам Петрарки: когда поэзия встречается с природой

Именно в этой очаровательной обстановке итальянский поэт Франческо Петрарка, более известный как Петрарка, нашёл вдохновение в четырнадцатом веке. Соблазнённый дикой красотой этого места, он устроил здесь своё убежище, сочинив некоторые из своих самых красивых сонетов. Дом поэта, теперь преобразованный в музей-библиотеку, предлагает посетителям совершить путешествие в прошлое, чтобы встретиться с гуманистом, который способствовал превращению Фонтен-де-Воклюз в крупное место литературного паломничества. Памятная колонна, возведённая в 1804 году, напоминает о неизгладимом отпечатке, оставленном Петраркой в этом уголке Прованса.

Деревня тысячи лиц: прогулка во времени

Прогулка по узким улочкам Фонтен-де-Воклюз похожа на путешествие в прошлое. Каждый камень, каждое здание рассказывает историю эпохи. Церковь Сен-Веран-Сент-Мари, классифицированная как исторический памятник, стоит на остатках языческого храма. Легенда гласит, что Святой Веран освободил страну от грозного чудовища Кулубра. Над деревней возвышаются руины замка епископов Кавайона, датируемого двенадцатым веком, откуда открывается потрясающая панорама долины.

Местное мастерство: ноу-хау предков

Фонтен-де-Воклюз — это не просто книга по истории под открытым небом. Это также плавильный котёл многолетних ремесленных традиций. Ремесленные мастерские усеивают деревню, увековечивая многовековые техники. Здесь стекло и хрусталь обрабатываются с ловкостью, унаследованной от венецианских мастеров. Здесь придают форму дереву, создавая уникальные предметы, которые рассказывают о душе Прованса. Гончарное дело, ювелирные изделия, столовые приборы и работа с кожей — всё это области, в которых местные мастера преуспевают, предлагая посетителям оригинальные творения.

Изысканная гастрономия, которая покорит любого гурмана

Провансальская кухня находит в Фонтен-де-Воклюз изысканную обстановку, чтобы выразить всё своё богатство. Рестораны деревни, расположенные на берегах Сорга, предлагают меню, в котором царят местные продукты. Тапенада, сливочное кушанье из маслин, оливкового масла и чеснока, соседствует с рататуем с залитыми солнцем овощами. Провансальский пирог с помидорами, баклажанами и перцем соперничает по вкусу с анчоусами и соусом на основе анчоусов, который пробуждает вкусовые рецепторы. А как насчёт писсаладьера, этого прекрасного пирога, где засахаренный лук хорошо сочетается с сушёной рыбой, кроме того, что он сам по себе воплощает дух средиземноморской кухни?

Уточнения

Фонтен-де-Воклюз (фр. Fontaine-de-Vaucluse) — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Относится к кантону Л’Иль-сюр-ла-Сорг. Деревня названа так благодаря карстовому источнику Воклюз, расположенному в её окрестностях, — истоку реки Сорг, глубина которого достигает 315 м.

