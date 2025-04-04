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Никоненко отказался от сотрудничества с Ефремовым: для меня он убийца

1:21
Правда ТВ

Сергей Никоненко, народный артист России, публично отказался от сотрудничества с Михаилом Ефремовым, который вскоре выйдет на свободу по условно-досрочному освобождению.

Причиной стал принципиальный взгляд Никоненко на ситуацию.

"Для меня Миша Ефремов — убийца. Простить могу, но обнять — нет", — заявил актёр в разговоре с aif. ru, сославшись на цитату Льва Толстого о предательстве.

Никоненко сейчас занят в спектакле "Ради жизни на земле! Василий Тёркин", премьера которого запланирована на 9 мая в театре "Русская песня". Реплики о возможном участии Ефремова в постановке он отверг категорично, подчеркнув, что трагедия 2020 года, унесшая жизнь курьера Сергея Захарова, навсегда изменила его отношение к коллеге.

Несмотря на жёсткую позицию Никоненко, в театральных кругах мнения разделились. Режиссёр Алексей Учитель выразил уверенность, что Ефремов останется востребованным, а актриса Елена Проклова уже заявила о готовности разделить с ним сцену.

Никоненко, однако, напомнил о двойственности таланта Ефремова: "Он ставил блестящие спектакли в "Современнике", но не смог, как отец, совмещать творчество с пагубными привычками".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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