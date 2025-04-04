Какой сыр используют для роллов и чем можно его заменить

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите роллы, но не хотите тратиться на дорогой сливочный сыр? Отличная новость: заменить "Филадельфию" можно — и довольно вкусно. Есть как быстрые варианты, так и те, что требуют немного терпения, но все они помогут приготовить домашние роллы ничем не хуже ресторанных. Главное — подобрать нужную консистенцию и не переборщить с влажностью.

Фото: flickr.com by Стив Снодграсс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Роллы

Чем можно заменить сыр в роллах:

1. Маскарпоне

Самый близкий по консистенции и вкусу, но гуще и жирнее "Филадельфии". Можно использовать как есть, или смягчить вкус ложечкой лимонного сока с водой.

2. Мягкий творожный сыр

Простой и бюджетный вариант. Намазывайте его прямо на рис, чтобы он не вылез при сворачивании. Отлично работает в роллах типа "Филадельфия".

3. Плавленый сыр

Держит форму лучше, вкус — на любителя. Лучше использовать в фольге, а не в ванночках: нарезать и раскладывать удобнее.

4. Моцарелла

Если качественная и свежая — прекрасно подойдёт. Отожмите лишнюю жидкость, измельчите в крем или разорвите на полоски.

5. Сметана, простокваша, катык, йогурт

Нужны "отвешивание" и терпение. Продукт заворачивается в марлю, подвешивается, и через 4-6 часов получается плотная сливочная масса.

6. Творог + сливочное масло

Берите сухой творог, смешайте с мягким сливочным маслом (5:1), немного посолите и пробейте блендером — получится нежная текстура.

7. Рикотта

Сама по себе слишком водянистая. Смешайте с жирными сливками (4:1) и отвесьте минимум на час. Результат получится мягким и деликатным.

8. Творожок для детей

Быстрый вариант, который тоже требует отвешивания. Подходит, если хочется минимальной жирности и приятной кислинки.

9. Шёлковый тофу

Идеален для тех, кто не ест молочку. Выложите в сито, дайте жидкости стечь под небольшим прессом. Вкус — нейтральный, текстура — как надо.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

