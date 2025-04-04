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Плитка и мох — страшное сочетание, но есть способ победить это за 15 минут

2:00
Недвижимость

Генеральная уборка плитки, особенно если на ней накопился мох и сорняки, может стать настоящим испытанием. Однако есть несколько способов, которые помогут привести в порядок даже самые загрязненные поверхности. Механическая очистка — это один из самых эффективных методов, который помогает удалить сорняки, не повреждая плитку. Для этого идеально подойдут средства с быстро вращающейся насадкой, которые не только очистят, но и бережно обработают поверхность благодаря мягкой щетине.

тротуарная плитка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тротуарная плитка

Однако если этого недостаточно, можно использовать мойку высокого давления, которая станет настоящим спасением. Этот метод быстро и эффективно удаляет не только мох, но и осевшую грязь, при этом сэкономив ваше время и усилия.

"Концентрированная струя воды вымывает все загрязнения, позволяя очистить большую площадь за короткий промежуток времени", — объясняет Лукаш Ром из Kärcher.

Как правильно работать с мойкой высокого давления

  • Дистанция и угол работы: важно соблюдать минимальное расстояние в 30 см между насадкой и плиткой для удаления стойких загрязнений. Для легких загрязнений можно увеличить расстояние, чтобы не повредить поверхность.
  • Работа под углом: оптимальный угол для чистки плитки — около 45°. При этом двигаться нужно медленно, от одного края плитки к другому, чтобы не пропустить ни одного загрязненного участка.
  • Удаление песка из швов: мойка под давлением вымывает песок, который находится в швах между плитками, поэтому после обработки обязательно промойте поверхность еще раз, чтобы удалить остатки песка и грязи.

Метод с использованием воды под давлением — это быстрое и эффективное решение для борьбы с мхом и грязью, которое стоит попробовать, если вам нужно привести плитку в порядок с минимальными усилиями.

Уточнения

Керами́ческая пли́тка или ка́фель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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