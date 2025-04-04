Купил квартиру в новостройке? Готовься к сквознякам и соседским разговорам через стены

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Зачастую при выборе нового жилья нас привлекает стильный фасад, современные технологии и просторные подъезды, но когда мы переходим к "внутренностям", часто сталкиваемся с реальностью, не оправдывающей ожидания. Новостройки XXI века, по мнению многих экспертов, всё чаще напоминают старые "панельки", которые часто становятся источником неприятных сюрпризов. Почему так происходит?

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Averette, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Новостройки

Панельные дома: забытые проблемы

В стремлении сэкономить застройщики всё чаще прибегают к использованию панельных конструкций. Эти дома из железобетонных плит, известные как "панельки" или "большой конструктор", существуют с середины прошлого века и по сей день. Но несмотря на свою долговечность, такие дома имеют немало минусов. Например, недостаточная шумоизоляция — в панельках не только слышно, как чихает сосед, но и можно узнать о всех его личных делах.

Александр Баутин, эксперт по недвижимости, говорит, что даже самые современные панельные дома страдают от слабой звукоизоляции:

"Бетон не поглощает звук, и поэтому, несмотря на желание уединения, жители слышат всё, что происходит у соседей".

Проблемы шума и холодов

По данным строительных компаний, жалобы на шум в панельных домах за последний год выросли на 16%. Оказавшись в таких квартирах, жители сталкиваются с сильными звуками из соседних помещений — от шума от воды в трубах до разговоров соседей через стену.

По данным Александра Коршунова, менеджера строительной компании, шум не только мешает жить, но и влияет на здоровье:

"Регулярное воздействие шума может сокращать продолжительность жизни на 10-12 лет и негативно сказываться на нервной системе".

К тому же, сквозняки и холод зимой — также не редкость для таких домов. В стыках между панелями часто образуются щели, через которые холодный воздух проникает внутрь, сообщает tmn.aif.ru.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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