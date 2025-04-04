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Посей в эти дни — и забудь про пустые грядки: лунный календарь томатов на апрель 2025

5:26
Садоводство

Апрель — активное время для посева и пикировки рассады, особенно такой теплолюбивой культуры, как томаты. Чтобы правильно выбрать день для посадки, важно учитывать сразу несколько факторов: климат региона, сорт помидоров и фазы Луны. Ниже приводим основные рекомендации и актуальный календарь на апрель 2025 года.

Томаты на грядке
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты на грядке

Что нужно учитывать при посадке томатов

Сортовые особенности

Все сорта помидоров можно условно разделить на четыре группы по срокам созревания:

  • Ультраранние сорта дают первые плоды примерно через 80–85 дней. Для высадки на постоянное место им требуется 40–50 дней с момента всходов.

  • Раннеспелые начинают плодоносить через 85–100 дней, а высаживать их можно через 45–55 дней.

  • Среднеспелые сорта начинают плодоносить через 100–120 дней, высаживают через 50–60 дней.

  • Позднеспелые сорта требуют наибольшего времени: плоды появляются через 140 и более дней, высаживают через 60–70 дней.

Чем дольше вегетационный период у сорта, тем раньше нужно его сеять на рассаду. Это особенно важно для холодных регионов с коротким летом.

Климатические условия

Высаживать подросшую рассаду в открытый грунт можно только тогда, когда почва прогреется минимум до 13–15 градусов, а ночные температуры не опускаются ниже 10 градусов. В южных регионах такие условия устанавливаются уже в апреле, а в средней полосе — к концу мая. На Урале и в Сибири это обычно конец мая или начало июня. В теплицах рассаду томатов можно высаживать раньше, в зависимости от региона — начиная с конца марта.

Обязательно нужно учитывать районированность сорта. Теплолюбивые разновидности с длинным сроком плодоношения не подойдут для открытого грунта в северных областях — их лучше выращивать только в теплицах.

Влияние лунных фаз

Опытные дачники при выборе даты посева учитывают фазу Луны. В полнолуние и новолуние лучше не заниматься посадочными работами — считается, что это неблагоприятное время. В фазу растущей Луны хорошо приживаются культуры, у которых плоды формируются над землей, включая томаты. Убывающая Луна больше подходит для посева корнеплодов.

В апреле 2025 года новолуние приходится на 27 апреля, а полнолуние — на 13 апреля. Растущая Луна наблюдается с 1 по 12 и с 28 по 30 апреля. Убывающая — с 14 по 26 апреля.

Благоприятные дни для посева и пересадки томатов в апреле

Лучшие дни для посева — 1, 4 и 5 апреля. Также подойдут 14, 15, 23, 24 и 25 апреля.

Для пикировки и пересадки самой благоприятной датой считается период с 4 по 5 апреля, а также с 9 по 12, 19, 20 и с 23 по 25 апреля.

Запрещённые дни для любых посадочных работ — 13 апреля, а также с 26 по 28 апреля.

Если вы не успели посеять в наиболее подходящие даты, не стоит переживать: допускается посев в нейтральные дни, когда лунное влияние не оказывает выраженного эффекта.

Рекомендации по выращиванию рассады

Томаты лучше всего растут на солнечных участках, защищённых от ветра. Грядки не должны находиться в низинах, где скапливается влага. Если участок не позволяет иначе, делают приподнятые грядки, чтобы избежать застоя воды.

Почва должна быть плодородной, рыхлой и нейтральной по кислотности. Заранее, при перекопке, можно внести органику и золу. Под каждую лунку также желательно добавить немного удобрений.

Рассаду выращивают с пикировкой или без неё. Первый способ предполагает посев в общий ящик с последующим пересаживанием ростков в отдельные ёмкости. Второй — посев сразу в индивидуальные стаканчики, что избавляет от пикировки. При этом, однако, не стимулируется развитие мощной корневой системы, как при прищипке главного корня в первом варианте.

Полезные советы

  • Томаты не выносят переувлажнения, особенно в прохладную погоду.

  • Не допускайте загущения посадок — кустам нужно пространство и свет.

  • Сеянцы нуждаются в хорошем освещении и стабильной температуре.

  • Перед высадкой в грунт рассаду желательно закалить.

Выбор правильной даты посева, подходящих сортов и грамотный уход — залог богатого урожая помидоров в летний сезон. Соблюдайте рекомендации и ориентируйтесь на благоприятные дни, чтобы вырастить крепкую и здоровую рассаду.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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