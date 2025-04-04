Золотые дни мая: работа в эти даты обернётся приятным бонусом к зарплате

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Часть россиян получит повышенную зарплату в мае, поскольку праздничные дни — 1-4 и 8-11 мая — оплачиваются по особым правилам.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Как объяснила замруководителя Правовой инспекции труда МФП Елена Рыбакова, для сотрудников непрерывно действующих организаций или работающих по сменному графику, чья смена выпадает на праздничный день, такая работа оплачивается в повышенном размере.

В соответствии со статьёй 153 ТК РФ, речь идёт как минимум о двойной оплате — по двойным сдельным расценкам или двойной тарифной ставке, если расчет идет по дням или часам, пишет "Прайм".

Для работников на пятидневке, которых захотят привлечь к работе в праздники, потребуется их согласие. Если такая работа осуществляется в рамках месячной нормы, она оплачивается как минимум в одинарном размере сверх оклада, а если сверх нормы — не менее чем в двойном.

Поэтому у многих работающих в майские праздники сотрудников можно ожидать увеличение дохода в этом месяце.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.