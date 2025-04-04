Золотые дни мая: работа в эти даты обернётся приятным бонусом к зарплате

Часть россиян получит повышенную зарплату в мае, поскольку праздничные дни — 1-4 и 8-11 мая — оплачиваются по особым правилам.
Как объяснила замруководителя Правовой инспекции труда МФП Елена Рыбакова, для сотрудников непрерывно действующих организаций или работающих по сменному графику, чья смена выпадает на праздничный день, такая работа оплачивается в повышенном размере.
В соответствии со статьёй 153 ТК РФ, речь идёт как минимум о двойной оплате — по двойным сдельным расценкам или двойной тарифной ставке, если расчет идет по дням или часам, пишет "Прайм".
Для работников на пятидневке, которых захотят привлечь к работе в праздники, потребуется их согласие. Если такая работа осуществляется в рамках месячной нормы, она оплачивается как минимум в одинарном размере сверх оклада, а если сверх нормы — не менее чем в двойном.
Поэтому у многих работающих в майские праздники сотрудников можно ожидать увеличение дохода в этом месяце.
За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.